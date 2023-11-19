Український уряд зібрав докази близько 109 000 військових злочинів з боку РФ.

Україна має докази 109 тисяч російських військових злочинів і має намір переслідувати по суду кожен інцидент.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, зазначивши при цьому, що український уряд зібрав докази близько 109 000 військових злочинів з боку РФ, включаючи як фізичні злочини, так і кібератаки, повідомляє POLITICO.

В кулуарах Галіфацького форуму з міжнародної безпеки Костін заявив, що українські чиновники ідентифікували понад 400 підозрюваних у скоєнні цих злочинів. Близько 300 особам були пред'явлені звинувачення, 66 осіб вже засуджені.

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"Широкий діапазон, масштаб інцидентів та військових злочинів вимагають великої роботи та безлічі нових підходів... ми зобов'язуємося ухвалити рішення документувати та переслідувати по суду кожен інцидент, тому що у кожного випадку військових злочинів є свої жертви", - зазначив Костін.

Цифри Костіна також включають 265 розслідувань злочинів проти навколишнього середовища, таких як напад Росії на українську греблю Нова Каховка на початку цього року, який призвів до евакуації тисяч українців.

На даний момент також порушено чотири справи за звинуваченнями у військових злочинах в кіберпросторі.

Костін заявив, що включення кіберзлочинів та злочинів проти навколишнього середовища в докази МКС є новою ініціативою України під час цієї війни.

Він також визнав складність засудження російських громадян, які, можливо, не перебували в Україні або уникли арешту, хоча і зазначив, що деякі з них постали перед судом.

"Велика частина - це російські військові злочинці, яким ми пред'являємо звинувачення і судимо заочно. Це досить тривалий процес, тому що він вимагає більше процесуальних дій... хоча всі вони отримують захист, наша позиція — забезпечити справедливий суд для всіх, включаючи російських військових злочинців", — зазначив Костін.

Війна в Україні та військові злочини

19 січня 2023 року Європарламент схвалив резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема, для Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом до створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Росії та Білорусі за вчинення злочину агресії проти України. У документі пропонується, щоб місцем проведення трибуналу стала Гаага.

У березні 2023 року повідомлялося про те, що Гаазький суддя розкрив процедуру трибуналу над Путіним.

3 липня 2023 року в Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) - унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст, для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.

За словами генпрокурора України Андрія Костіна, саме цей центр буде відповідальний за збір даних, які будуть основою для офіційного звинувачення злочинців.

14 листопада 2023 року повідомлялося про те, що США виділили $1 мільйон Центру з розслідування військових злочинів РФ в Україні. Повідомлялося, що Вашингтон має намір сприяти правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

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