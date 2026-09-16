Росія допомогла Ірану влучно бити американців на Близькому Сході, - CNN

Російські супутники зграями кружляли над авіабазами США перед ударами Ірану.

Росія передавала Ірану розвідувальну інформацію, щоб ефективніше вражати військові об'єкти США на Близькому Сході. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських посадовців.

За даними журналістів, Іран отримував від росіян зокрема дані супутникової розвідки, які потім, ймовірно, були використані для визначення цілей та підготовки ударів. Серед таких цілей видання називає стратегічно важливу авіабазу імені Принца Султана в Саудівській Аравії, по якій іранці вдарили 27 березня. Тоді США втратили літак радіолокаційного виявлення та управління AWACS, а 12 американських військових отримали поранення.

Журналісти CNN із залученням профільних фахівців проаналізували дані про рух російських супутників по орбіті і виявили, що більше десятка російських апаратів пролітали над цією авіабазою за два дні до удару. За словами експертів, така кількість супутників над однією точкою дала росіянам змогу отримати максимум інформації про об'єкт.

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Зазначається, що над авіабазою пролітали російські супутники різних типів, проводячи повний комплекс розвідки: не лише звичайні фотознімки, але також перехоплення радіо- та радіолокаційних сигналів, картографування теплових сигнатур тощо.

За словами поінформованих співрозмовників CNN, так само Росія, ймовірно, зібрала і передала Ірану розвідувальну інформацію і щодо інших військових об'єктів США в регіоні, зокрема бази ЦРУ в Ер-Ріяді.

Війна на Близькому Сході

Як писав УНІАН, Пентагон оприлюднив перший офіційний звіт про втрати американської інфраструктури та техніки через війну з Іраном. У документі йдеться про сотні пошкоджених і знищених об’єктів на базах США у країнах Близького Сходу та дефіцит ключових боєприпасів.

За даними звіту, іранські удари змусили Центральне Командування змінити методи дій, передислокувати ресурси й навіть вивести з регіону вертольоти медичної евакуації. Загальні збитки дипломатичним об’єктам США оцінено у близько 184 млн доларів.

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