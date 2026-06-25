США більше не є нейтральним посередником між Росією та Україною, - Макрон

Найімовірніше, Макрон мав на увазі нещодавню спільну заяву лідерів G7.

США вперше підтримали документ, у якому фактично відмовилися від ролі нейтрального посередника щодо України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Clash Report.

"Щодо України Сполучені Штати вперше підтримали текст, який означає, що вони більше не є нейтральним посередником, а разом з нами виступають за територіальну цілісність України, військову підтримку, допомогу енергетиці та санкції проти Росії", - сказав він.

За його словами, що стосується Лівану, то Франція та Італія несуть особливу відповідальність, оскільки обидві країни роблять свій внесок у роботу Міжнародних сил ООН у країні (UNIFIL).

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"Разом із прем’єр-міністром Мелоні ми хочемо створити коаліцію для підготовки механізму дій після завершення роботи UNIFIL, звісно, у співпраці з Європейським союзом та Організацією Об’єднаних Націй. Мета полягає в тому, щоб зміцнити суверенітет Лівану та запобігти повторному перетворенню його території на відправну точку нового регіонального конфлікту", - заявив Макрон.

Він вважає співпрацю в цьому питанні між країнами "чудовою" і сподівається, що вона відкриє нові перспективи до закінчення мандата UNIFIL.

Варто зазначити, що, найімовірніше, Макрон мав на увазі нещодавню спільну заяву лідерів G7. У ній країни "Великої сімки", включаючи США, підтвердили підтримку всього того, про що сказав президент Франції.

Війна в Україні - позиція США

Нещодавно голова Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс заявив, що погрози РФ застосувати ядерну зброю під час війни в Україні є ознакою "слабкості" і не лякають НАТО та інші сусідні країни.

За його словами, російські військові погрози свідчать про "відсутність переконаності та впевненості у своїх звичайних збройних силах проти набагато, набагато, набагато, набагато, набагато меншої" України.

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