Франція затримала ще один танкер тіньового флоту РФ, – Макрон

Судно йшло до Сингапуру.

Військово-морські сили Франції затримали танкер "Deliver", який входить до тіньового флоту РФ, заявив президент Франції Емануель Макрон. Він додав, що судно йшло повз береги Сицилії, порушуючи морське право.

"Ця чергова акція проти "тіньового флоту", проведена через кілька днів після аналогічної операції, здійсненої Великою Британією, свідчить про рішучість європейців. Ми не дозволимо "тіньовому флоту" обходити санкції та фінансувати російські військові дії. Європа рішуча. Вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити настання міцного й тривалого миру в Україні", – заявив Макрон.

Аналітики порталу "Мілітарний" відзначають, що судно "Deliver" йшло під прапором Камеруну та прямувало з російського порту Приморськ до Сінгапуру. Це судно знаходиться зокрема під українськими санкціями.

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Тіньовий флот РФ: важливі новини

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що Британія затримала танкер тіньового флоту РФ, який намагався пройти протокою Ла-Манш. Тодішній премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що особисто віддавав наказ про перехоплення цього судна.

Вже наступного дня, 15 червня, стало відомо, що Рада Європейського Союзу схвалила нові санкції проти РФ. Вони, зокрема, спрямовані проти тіньового флоту Москви.

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