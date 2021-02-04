Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан заявляє, що свобода ЗМІ не дає права поширювати зловмисну пропаганду та дезінформацію.
Про це вона сказала під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, стенограма якого розміщена на сайті місії США при ОБСЄ.
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"Скажу чітко: свобода медіа не містить в собі право поширювати зловмисну пропаганду та дезінформацію. Ми підтримуємо рішення України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, протидіючи грубому та зловмисному впливу Росії", - заявила Остріан.
Вона наголосила, що заборонені в Україні канали є відомим інструментами російської пропаганди, спрямованої на дестабілізацію України.
Також Остріан нагадала, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук має прямі особисті зв'язки з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
За її словами, США у 2014 році запровадили санкції проти Медведчука за дії, які загрожували миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України.
Остріан стверджує, що з 2014 року впродовж п'яти років Медведчук більшість часу проводив у Росії, аби уникнути відповідальності.
"Він має довгу історію використання медіа-організацій для просування прокремлівських позицій, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосила дипломат.
Блокування каналів Медведчука
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.
- Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.
- 3 лютого результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, показали, що "ОПЗЖ" вперше випередила "Слугу народу" в парламентському рейтингу партій: "ОПЗЖ", у разі проведення виборів до Верховної Ради, висловили готовність підтримати 23,1% респондентів, "СН" – 20,9%.
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