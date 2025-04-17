Тепер тільки в Європі по-справжньому поважають демократію, особисту свободу і соціальну справедливість, вважає головна чиновниця Євросоюзу.

Політика Дональда Трампа в США показала, що звичного нам великого Заходу більше не існує. Від нього залишилася тільки Європа. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує The Times.

Вона зазначила, що відтепер саме Європа є найкращим місцем для демократії, рівності, охорони здоров'я та для розвитку середнього класу.

"Заходу, яким ми його знали, більше не існує. Європа відома своєю передбачуваністю та надійністю, що знову починає сприйматися як щось дуже цінне", – зазначила фон дер Ляєн.

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Вона провела паралель між олігархами в Росії та найближчим оточенням американського президента, де головну роль відіграють такі люди як Ілон Маск.

"У нас немає олігархів, які встановлюють правила. Ми не вторгаємося до наших сусідів і не караємо їх", – сказала очільниця ЄС, натякаючи на російську агресію в Україні та американські мита проти партнерів.

Порівнюючи Європу зі США, Фон дер Ляєн нагадала про вищий рівень економічної нерівності американців і меншу тривалість життя.

"У Європі діти можуть навчатися в хороших школах, якими б заможними не були їхні батьки. У нас нижчі викиди CO2 [і] вища тривалість життя", - сказала вона.

Також вона зазначила, що вчені в Європі можуть вільно займатися науковою діяльністю, тоді як Трамп намагається приборкати інакомислення в американських вишах та розігнати вчених, які досліджують неправильні теми.

"Ви можете заробляти гроші в будь-якій точці світу. Але де ви хочете виховувати своїх дітей? Де ви хочете бути, якщо ваше здоров’я не в порядку? Коли ви постарієте?" – наголошує Фон дер Ляєн.

Як світ реагує на політику Трампа

Як писав УНІАН, за менш ніж 100 днів у Білому домі Трамп розпочав багато ініціатив, які є сумнівними та вже зіпсували відносини США з традиційними партнерами. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі прямо заявила, що через Трампа відносини Америки з рештою світу вже ніколи не будуть такими довірливими, як раніше.

В самих же США формується новий світогляд в управлінні державою. Якщо раніше людей наймали на державні посади, оцінюючи рівень їхнього професіоналізму, то тепер в першу чергу їх перевіряють на особисту відданість Трампу та його дивним ідеям.

У той же час новий уряд США намагається вишукувати в держапараті нелояльних чиновників, які скаржаться журналістам на управлінські рішення нової влади.

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