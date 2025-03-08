Той, хто хоче працювати в новому уряжі США, повинен відмовитися від реальності та називати біле чорним.

Адміністрація президента США тестує кандидатів на роботу в уряді США, перевіряючи їх на беззастережну відданість особисто Дональду Трампу. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Так, серед іншого у кандидатів під час співбесіди запитують, котрий з указів Трампа їм найбільше подобається і з якими діями президента вони не згодні. Але найпровокативнішим є запитання "Хто переміг на президентських виборах 2020?"

Як відомо, сам Трамп категорично не визнає, що тоді він програв вибори Джо Байдену, і вважає, що у нього "вкрали" перемогу.

Відео дня

У шукачів роботи також запитують їхню думку про події 6 січня 2021 року. Тоді натовп прихильників Трампа штурмом взяв будівлю Конгресу, аби зірвати офіційне проголошення Байдена переможццем президентських виборів 2020 року.

Тут варто зауважити, що серед найперших указів, які видав Трамп у перші дні свого другого президентства, стало помилування усіх учасників того штурму, які отримали кримінальне покарання.

Як зазначає Bloomberg, такими питаннями Білий дім перевіряв кандидатів, які претендували, зокрема, на посади помічників міністрів та заступників міністрів, а також на нижчі посади, які тісно співпрацюють з вищими посадовими особами уряду США.

Крім того кандидатів перевіряють на предмет їхньої активності в інтернеті. Багато з них її не проходять через публікації в соцмережах, в яких вони не погоджуються з Трампом у поглядах на питання податків, війни в Україні тощо.

За словами співрозмовників видання, пошуки якомога лояльніших кандидатів на такі посади не є чимось новим, але цього разу ступінь лояльності до президента, якої вимагають від кандидатів, виходить за межі норми.

Як пише Bloomberg, раніше Трамп зізнавався друзям, що під час його першої каденції йому добряче підрізали крила топ-підлеглі, які не поділяли його погляди.

Політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп досить часто робить гучні заяви, які можуть суперечити одна одній. Деякі аналітики вважають, що президент США навмисне вдається до цього, аби кожен з його прихильників міг обрати собі ту версію, з якою він готовий погодитися.

Також ми розповідали, що симпатія Трампа до Путіна стає більш явною. Останнім часом президент США ухвалив мало рішень у сфері національної безпеки і зовнішньої політики, які не були б схвалені Кремлем. Експерти вважають, що Трамп симпатизує Путіну тому, що захоплюється тим рівнем безмежної влади, яку має російський диктатор.

Вас також можуть зацікавити новини: