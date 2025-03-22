Напередодні Маск пообіцяв, що цих людей обов'язково знайдуть.

Працівників Пентагону почали перевіряти на поліграфі, щоб знайти тих, хто поскаржився журналістам на скандального мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє Bloomberg.

Днями в США спалахнув гучний скандал, коли журналісти The New York Times дізналися, що Маска допустили на закритий брифінг для керівництва США, присвячений стратегії можливої війни з Китаєм. Окрім того, що Маск має великий бізнес в КНР і непогані стосунки з тамтешньою Компартією, він не є повноцінним держслужбовцем США. Тож його повноваження і доступ до секретної інформації номінально є дуже обмеженими.

І президент Дональд Трамп, і сам Маск гнівно відреагували на цю публікацію, назвавши викладену в ній інформацію фейком. Вони зокрема заперечили, що брифінг Пентагону був присвячений темі Китаю. При цьому Маск пообіцяв знайти і покарати тих чиновників Пентагону, які проговорилися журналістам про його участь у закритих брифінгах.

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Напередодні керівник апарату міністерства оборони США Джо Каспер повідомив, що розслідування щодо витоку інформації "розпочнеться негайно та завершиться звітом для міністра оборони".

"Звіт міститиме повний список несанкціонованих розкриттів у Міністерстві оборони та рекомендації щодо покращення таких зусиль", – повідомив Каспер.

Інші скандали з Ілоном Маском

Як писав УНІАН, на тлі масштабних антиурядових протестів в Туреччині соцмережа Х, якою володіє Ілон Маск, блокує акаунти опозиційних лідерів. Сам Маск пояснює це тим, що Туреччина повністю заблокує роботу соцмережі на своїй території, якщо він не буде видаляти окремі твіти, які не подобаються Ердогану

Також ми розповідали, як нещодавно Маск пов’язав Україну з масштабною кібератакою на соцмережу Х. Він проігнорував той факт, що відповідальність за атаку взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання. Маск посилався на те, що при атаці були використані українські IP-адреси, хоча використання фальшивих адрес є типовою тактикою хакерів.

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