Президент США Дональд Трамп "агресивно" добиватиметься реалізації своїх намірів щодо припинення війни РФ проти України.
Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона додала, що Трамп – це людина, яка прийматиме тверді рішення.
"Він продовжує підходити до цього агресивно, щоб його бачення щодо завершення цієї війни було реалізоване", - зазначила вона і додала, що в даний час Трамп "достатньо чітко" висловлює оцінку ситуації та проявляє терплячість.
При цьому, як зазначила Брюс, Трамп дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всією необхідною зброєю.
Представниця Держдепартаменту зазначила, що таким чином Трамп підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування у зв'язку з відмовою російського диктатора Володимира Путіна, зробити це.
"Він незадоволений і його нинішні дії, спрямовані на забезпечення України великою кількістю оборонної зброї, є показником цього", - підсумувала Брюс.
Заяви Трампа щодо війни в Україні
14 липня Трамп заявив, що дає Кремлю 50 днів на досягнення мирної угоди чи припинення війні проти України.
В іншому випадку він пригрозив Росії та країнам, які купують у неї нафту, запровадити мита у розмірі 100%.
А вчора у Білому домі сказали, що станеться після того, як закінчаться ці 50 днів.