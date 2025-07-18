Там зазначили, що глава Білого дому не задоволений ситуацією, яка склалася на даний час.

Президент США Дональд Трамп "агресивно" добиватиметься реалізації своїх намірів щодо припинення війни РФ проти України.

Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона додала, що Трамп – це людина, яка прийматиме тверді рішення.

"Він продовжує підходити до цього агресивно, щоб його бачення щодо завершення цієї війни було реалізоване", - зазначила вона і додала, що в даний час Трамп "достатньо чітко" висловлює оцінку ситуації та проявляє терплячість.

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При цьому, як зазначила Брюс, Трамп дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всією необхідною зброєю.

Представниця Держдепартаменту зазначила, що таким чином Трамп підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування у зв'язку з відмовою російського диктатора Володимира Путіна, зробити це.

"Він незадоволений і його нинішні дії, спрямовані на забезпечення України великою кількістю оборонної зброї, є показником цього", - підсумувала Брюс.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

14 липня Трамп заявив, що дає Кремлю 50 днів на досягнення мирної угоди чи припинення війні проти України.

В іншому випадку він пригрозив Росії та країнам, які купують у неї нафту, запровадити мита у розмірі 100%.

А вчора у Білому домі сказали, що станеться після того, як закінчаться ці 50 днів.

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