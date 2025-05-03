15-хвилинна розмова стала результатом двомісячних дипломатичних зусиль України та Європи.

Коротка зустріч у Ватикані минулого тижня, ймовірно, врятувала стосунки президентів України та США. Її успіх не в останню чергу полягав у тому, що Зеленський і Трамп розмовляли віч-на-віч без присутності помічників, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що український лідер шукав можливість нормалізувати відносини з американським колегою з тієї самої катастрофічної сварки в Овальному кабінеті наприкінці лютого. За словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, 15-хвилинна зустріч минулої суботи, яка, ймовірно, примирила двох політиків, була лише частково спланованою, оскільки мала значну частку спонтанності.

Європейські союзники України кілька тижнів активно працювали над тим, щоб усунути розкол між Києвом і Вашингтоном. Церемонія прощання з Франциском стала черговою можливістю для цього.

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Президент Франції Еммануель Макрон розпочав розмову з президентом США, коли світові лідери зібралися в базиліці перед похороном.

"Ми маємо бути набагато жорсткішими з росіянами", - сказав Макрон Трампу. Потім підійшов Зеленський, і він і Трамп домовилися поговорити. Один стілець, призначений для перекладача, був прибраний, тому що Зеленський вважав за краще поговорити з Трампом один на один, пізніше розповів Макрон.

На знаменитих фотографіях цієї зустрічі Зеленського з Трампом видно, як двоє чоловіків, нахилившись і присунувшись ближче один до одного, захоплено розмовляють.

"Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє. Це просто питання завищеного самолюбства людей, які перебувають поруч із ними. Якщо там присутній Віткофф, Венс - усе спотворюється", - заявив автору публікації колишній радник Зеленського Ігор Новіков.

Хоча ще рано говорити про те, наскільки сильно ця зустріч вплинула на відносини двох президентів, певний оптимізм вона вселяє. Обидва - і Зеленський, і Трамп - називали її дуже корисною і позитивною. А президент США після неї навіть висловив незвично різку критику на адресу Путіна. Однак Трамп досі не запровадив нових санкцій проти Росії, всупереч обіцянкам, і продовжує час від часу критикувати Зеленського.

Зеленський і Трамп: останні заяви

Як писав УНІАН, Зеленський назвав розмову з Трампом у Ватикані "найкращою з усіх, що у нас коли-небудь були". Він висловив упевненість, що після цієї зустрічі Трамп почав дивитися на ситуацію по-іншому. Він також підкреслив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим.

Зі свого боку Трамп назвав свою зустріч із президентом України перед похороном Папи Римського "моментом розради". Деякі оглядачі розцінили це як те, що Трамп змінив свою думку щодо лідерів України та Росії.

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