Віцепрезидент назвав "величезною помилкою" критику мільярдера на адресу президента США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що колишній радник очільника Білого дому Ілон Маск робить "величезну помилку", критикуючи президента Дональда Трампа, і висловив сподівання, що мільярдер повернеться до команди після публічного конфлікту. Про це пише Bloomberg.

"Я завжди буду вірним президенту і сподіваюся, що Ілон, зрештою, повернеться в команду президента. Можливо, зараз це вже нереально, бо він зайшов надто далеко, але я все одно на це сподіваюся", – сказав Венс у подкасті This Past Weekend with Theo Von, що вийшов у суботу.

Видання підкреслило, що ця заява Венса стала першим прямим коментарем адміністрації США щодо Маска з моменту його сварки із Трампом.

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За словами джерела, знайомого із ситуацією, перед участю в подкасті президент порадив Венсу говорити про Маска дипломатично. Віцепрезидент у виступі висловив думку, "що якби Ілон трохи заспокоївся, усе було б нормально".

Сварка Маска із Трампом: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 5 травня Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в мільярдері після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків. Згодом президент США виклав у соцмережі допис, де заявив, що Маск "зʼїхав з глузду". Маск відповів на це лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно".

Наступного дня Маск підтримав ідею про те, що Трампу мають оголосити імпічмент, а посаду президента США має отримати віцепрезидент Джей Ді Венс. Мільярдер також спрогнозував, що запроваджені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".

Видання Axios 6 червня написало, що конфлікт між Трампом і Маском виник насправді раніше, а не після критики законопроєкту. За його даними, все почалося з того, що президент скасував висунення бізнесмена Джареда Айзекмана на посаду глави NASA, у якого нього чудові стосунки з Маском. Мовляв, це і призвело до того, що 5 червня Трамп і Маск посварилися.

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