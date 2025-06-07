Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що колишній радник очільника Білого дому Ілон Маск робить "величезну помилку", критикуючи президента Дональда Трампа, і висловив сподівання, що мільярдер повернеться до команди після публічного конфлікту. Про це пише Bloomberg.
"Я завжди буду вірним президенту і сподіваюся, що Ілон, зрештою, повернеться в команду президента. Можливо, зараз це вже нереально, бо він зайшов надто далеко, але я все одно на це сподіваюся", – сказав Венс у подкасті This Past Weekend with Theo Von, що вийшов у суботу.
Видання підкреслило, що ця заява Венса стала першим прямим коментарем адміністрації США щодо Маска з моменту його сварки із Трампом.
За словами джерела, знайомого із ситуацією, перед участю в подкасті президент порадив Венсу говорити про Маска дипломатично. Віцепрезидент у виступі висловив думку, "що якби Ілон трохи заспокоївся, усе було б нормально".
Сварка Маска із Трампом: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, 5 травня Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в мільярдері після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків. Згодом президент США виклав у соцмережі допис, де заявив, що Маск "зʼїхав з глузду". Маск відповів на це лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно".
Наступного дня Маск підтримав ідею про те, що Трампу мають оголосити імпічмент, а посаду президента США має отримати віцепрезидент Джей Ді Венс. Мільярдер також спрогнозував, що запроваджені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".
Видання Axios 6 червня написало, що конфлікт між Трампом і Маском виник насправді раніше, а не після критики законопроєкту. За його даними, все почалося з того, що президент скасував висунення бізнесмена Джареда Айзекмана на посаду глави NASA, у якого нього чудові стосунки з Маском. Мовляв, це і призвело до того, що 5 червня Трамп і Маск посварилися.