Працівники департаменту, який раніше очолював мільярдер, занепокоєні ймовірними звільненнями і політичними помстами.

Публічний конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском призвів до зростання тривоги серед співробітників Департаменту ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

Розбіжності між Трампом і Маском загострилися після обміну різкими заявами у соцмережах. Маск розкритикував Трампа за "невдячність", а той, у відповідь, пригрозив припинити держконтракти з компаніями Маска. Паралельно колишній радник Трампа Стів Беннон закликав до розслідування дій мільярдера, назвавши це "питанням нацбезпеки".

На цьому тлі кілька ключових фігур DOGE, зокрема Стів Девіс, покинули структуру разом із Маском. Тим часом інші чиновники, які залишилися працювати в агентствах, почали активно шукати альтернативні кар’єрні шляхи. За інформацією джерел, деякі великі IT-компанії вже запропонували їм працевлаштування — Coinbase, наприклад, створив спеціальний портал для рекрутингу "випускників DOGE".

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Попри скандал, офіційна позиція Білого дому залишається позитивною: DOGE назвали "успішною реформою", а сам Трамп не критикував програму напряму, підкреслюючи її значення для оновлення Вашингтона.

Чому посварились Маск і Трамп

Як повідомляв УНІАН, конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском, який розгорівся у травні 2025 року, став наслідком розбіжностей щодо економічної політики та особистих амбіцій обох фігур.

Основні причини конфлікту:

1. Критика законопроєкту "One Big Beautiful Bill"

Після ухвалення законопроєкту про податки та витрати, який, за оцінками, мав збільшити дефіцит бюджету на $2,4 трильйона, Маск публічно розкритикував його, назвавши "огидною абомінацією" та "борговим рабством".

2. Вихід Маска з DOGE

Маск залишив посаду керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявивши про завершення своєї місії. Проте його відставка супроводжувалася критикою адміністрації Трампа та її політики.

3. Публічна словесна війна

Обмін образами між Трампом і Маском у соціальних мережах загострив ситуацію. Маск звинуватив Трампа у зв'язках з Джеффрі Епштейном та пригрозив створенням нової політичної партії, тоді як Трамп пригрозив скасувати державні контракти компаній Маска.

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