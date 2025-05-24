Сфера діяльності колись могутнього органу також зазнає значних змін.

Десятки співробітників були звільнені з ради нацбезпеки Білого дому, оскільки президент Дональд Трамп вирішив скоротити штат і сферу діяльності колись могутнього органу.

Про це пише Reuters із посиланням на низку зазначених джерел. "Співробітники, які займаються більшістю основних геополітичних питань, від України до Кашміру, були звільнені в п'ятницю ввечері", - повідомили джерела і додали, що багато хто йшов зі сльозами.

Видання звернуло увагу, що звільнення відбулися всього за кілька тижнів після того, як держсекретар Марко Рубіо змінив Майка Вальца на посаді радника з нацбезпеки.

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Видання зазначило, що реструктуризація ради нацбезпеки, яку задумав Трамп, ще більше знизить вплив ради, перетворивши її з потужного органу з розроблення політики на невелику організацію, зосереджену більше на реалізації порядку денного президента, ніж на його формуванні, повідомили джерела.

На практиці очікується, що цей крок надасть більше повноважень Держдепартаменту, Пентагону та іншим департаментам і агентствам, які займаються дипломатією, національною безпекою і питаннями розвідки, повідомили джерела.

Мета адміністрації Трампа - скоротити чисельність ради нацбезпеки до кількох десятків осіб. Чотири джерела, обізнані про плани, заявили, що очікують, що остаточна чисельність персоналу ради становитиме близько 50 осіб.

"Рада є основним органом, використовуваним президентами для координації стратегії нацбезпеки. Її співробітники часто ухвалюють ключові рішення щодо підходу США до найнестабільніших конфліктів у світі та відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки самої Америки", - пояснило видання.

В органі було понад 300 співробітників за президента-демократа Джо Байдена, але навіть до цих звільнень за Трампа він був значно меншим. Скорочених із ради співробітників переведуть на інші посади в уряді, повідомили Reuters два джерела.

У межах реструктуризації деякі підрозділи ради буде об'єднано з іншими управліннями або повністю ліквідовано. У більшості управлінь, що залишилися, залишилося лише кілька співробітників, додали джерела.

Серед управлінь, які можуть припинити роботу, є ті, що займаються африканськими справами і багатосторонніми організаціями, такими як НАТО, повідомили три джерела.

Трамп і Гарвард

Напередодні стало відомо, що за бажанням Трампа Гарвард позбавили права навчати іноземних студентів. Зокрема, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем розпорядилася анулювати сертифікат Гарварду, необхідний для програми з обміну студентами.

Це означає, що в Гарварді більше не зможуть навчатися студенти з інших країн. А ті, що вже там навчаються, будуть змушені перейти до іншого університету, інакше втратять право на перебування в США.

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