Білий дім пояснює це звичайним оглядом американських озброєнь.

Сполучені Штати Америки призупинили постачання своєї зброї не лише українській армії, а й іншим країнам.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на питання журналіста, чому рішення про зупинку поставок зброї ухвалили саме в період, коли Російська Федерація масовано атакує українські міста та мирних людей:

"Це не рішення президента і не рішення Пентагону без його схвалення - нічого з цього не відповідає дійсності. Я з радістю поясню. Це стандартний огляд Пентагону всіх видів зброї, допомоги та підтримки, яку США надають усім країнам і регіонам світу, не тільки Україні".

Левітт зазначила, що після вступу на посаду міністр оборони Піт Гегсет доручив Пентагону провести огляд озброєнь, щоб переконатися, що іноземні поставки відповідають інтересам країни. "Це пауза для перевірки, щоб упевнитися, що все, що Пентагон постачає, служить найкращим інтересам наших військових",- додала вона.

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США призупинили допомогу Україні

Цього місяця американські ЗМІ повідомили, що Штати ухвалили рішення тимчасово призупинити постачання ЗСУ окремих видів ракет, зокрема для систем ППО Patriot, протитанкових ракет Hellfire, переносних Stinger, високоточних боєприпасів GMLRS, а також артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як пояснили представники США, таке рішення зумовлене занепокоєнням щодо скорочення власних запасів боєприпасів - після багаторічної постійної підтримки України та активності у інших регіонах миру.

Київ висловив стурбованість, оскільки призупинка може послабити українську протиповітряну оборону, особливо під час інтенсивних ракетно-дронових атак Росії.

Після цього президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорювали посилення української ППО.

Американська сторона запевняє, що йдеться не про повне припинення допомоги, а лише про паузу для перевірки стратегічних запасів.

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