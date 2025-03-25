За його словами, інші країни беруть активну участь у врегулювання війни.

Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу у врегулюванні війни в Україні та ведуть глибокі дискусії з Москвою й Києвом.

Про це під час прес-конференції заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, Російська Федерація та Україна домовляться про припинення вогню на морі, а інші країни будуть залучені до процесу моніторингу його виконання.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон розгляне прохання російської сторони про послаблення американських санкцій:

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"У нас тривають глибокі дискусії з Росією та Україною. І я б сказав, що все добре, але це ситуація, якої не повинно бути ніколи. Це все, що я можу повідомити. Але дуже великі й детальні розмови відбуваються зараз з обома сторонами".

На питання, як виглядатиме угода про припинення вогню і хто братиме у ній участь, президент США сказав, що між країнами існує величезна ворожнеча, оскільки "вони домовилися про щось, і цю угоду було порушено".

"Як ви, напевно, вже зрозуміли, ненависті дуже багато. І це дає нам змогу зібратися разом, стати посередниками, арбітрами і подивитися, чи зможемо ми зупинити це. І я думаю, що так і буде. Це буде зупинено", - додав він.

Перемир'я в Україні

Як відомо, останніми днями у Саудівській Аравії проходили зустрічі американської делегації з українською та російською.

Сьогдні стало відомо, що Україна та Росія досягли домовленості про припинення бойових дій у Чорному морі та ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ не вірить Росії, тому вона має довести, що готова закінчити війну та не брехати Америці.

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