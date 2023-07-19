45-й президент США розкритикував адміністрацію Джо Байдена

Дональд Трамп, який заявив про намір брати участь у виборах президента США, заявив, що вимагатиме від Європи компенсувати запаси зброї, яку США використовував для підтримки України у війні проти Росії. Він знову звинуватив нинішнього американського лідера в тому, що він нібито тягне країну в Третю світову війну.

"Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію. 29 місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди військових порожніють, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", – заявив Трамп у своєму передвиборчому ролику.

Крім того, він звинуватив європейських союзників в занадто маленькому обсязі військової допомоги Україні та розкритикував адміністрацію Байдена, що він не вимагає від Європи відшкодування.

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"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це", – вказав американський політик.

Також він піддав критиці рішення передати на потреби ЗСУ касетні боєприпаси, заявивши, що Байден тягне США "до Третьої світової війни".

"Коли я повернуся у Білий дім, в перший же день ми повернемося до міжнародної політики, яка ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки в Східній Європі - мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди перестали вмирати", – підсумував Трамп.

Вибори президента США в 2024 році - головні новини

У 2024 році в США відбудуться чергові вибори президента. Джо Байден заявив, що візьме участь у перегонах від демократів. При цьому в Республіканській партії за "кандидата" змагаються 45-й президент США Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс та колишній віце-президент Майк Пенс.

Варто відзначити, що Десантіс відзначився словами про "територіальну суперечку", говорячи про війну в Україні, а Трамп неодноразово робив різкі обурливі заяви, піддакуючи російській пропаганді щодо війни в Україні. Водночас прихильники Трампа намагалися гальмувати допомогу для Києва, вимагаючи контроль по зброї, яку вже передали.

У свою чергу Майк Пенс приїжджав до Києва на зустріч із Зеленським, щоб підтвердити свою позицію.

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