Але, як зазначає видання, це не означає, що республіканці, наближені до Трампа, не зуміють цей захід ввести.

У Комітеті з закордонних справах Палати представників США відхилили пропозицію республіканців про введення аудиту військової допомоги Україні 26 голосами проти 22-х.

Цей захід вимагає, щоб виконавча влада передала Конгресу всі документи і повідомлення, що стосуються допомоги України, не пізніше "14 днів після дати ухвалення цієї резолюції", пише The Washington Post.

Але, як зазначає видання, це не означає, що республіканці, наближені до Трампа, не зуміють цей захід ввести. Автор резолюції Марджорі Тейлор Грін пообіцяла ще раз внести на голосування свою пропозицію вже у січні, коли республіканці отримають більшість у Палаті представників.

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У самій Республіканській партії зауважували, що вказаний захід не позбавляє Україну ні поточного, ні майбутнього фінансування. Це радше стосується прозорості, заявляв конгресмен від Теннессі Тім Берчетт.

Своєю чергою, демократи наполягають на швидких поставках Україні озброєння, в тому числі здатного захистити її від ударів РФ по енергетиці.

Співавторами резолюції були представники правих республіканців.

Військова допомога США та настрої американців

Президент США Джо Байден виділив Україні вже десятки мільярдів доларів допомоги.

Західні ЗМІ пишуть про падіння підтримки України серед республіканців. Згідно з останнім опитуванням, тільки 55% республіканців підтримують відправку озброєння Україні замість 68% в липні і 80% в березні.

США виділили 25 траншів військової допомоги починаючи з серпня 2021 року. Пакет на 400 мільйонів доларів, наданий у листопаді, включав додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання.

США також направляють 53 мільйони доларів на ремонт електричних систем України, які в останні тижні сильно постраждали від російських ракетних ударів.

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