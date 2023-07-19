Байден лідирує серед демократів навіть більше, ніж Трамп лідирує серед республіканців.

Підтримка екс-президента США Дональда Трампа серед республіканців як кандидата на виборах у 2024 році зросла порівняно з червневим опитуванням Reuters/Ipsos. За нього проголосували б 43% респондентів, пише агентство. У той же час інший "фаворит" - Рой Десантіс - набрав в опитуванні всього 19% від усіх голосів.

Решта потенційних кандидатів у президенти від Республіканської партії залишаються далеко позаду Трампа - Вівека Рамасвамі підтримують 9%, колишнього віце-президента Майка Пенса - 7%.

Опитування, в якому взяли участь 4414 дорослих громадян США, також показало, що на президентських виборах у листопаді 2024 року буде жорстка гонка, якщо Трамп зіткнеться з президентом США - демократом Джо Байденом.

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Байден випередив Трампаь - з 37% проти 35%. Решта 28% респондентів заявили, що не впевнені, чи будуть взагалі за кого-небудь голосувати.

Ні Байден, ні Трамп не викликали широкої симпатії у людей, що не входять до їхніх партій. Тільки 31% незалежних респондентів висловилися позитивно про Трампа, а 32% - про Байдена.

63% демократів в опитуванні погодилися з твердженням, що Байден занадто старий, щоб очолювати країну, 37% з цим не погодилися. Тим не менш, Байден лідирує серед демократів навіть більше, ніж Трамп лідирує серед республіканців.

Вибори в США в 2024 році і наслідки для України - головне

У 2024 році в США пройдуть чергові президентські вибори. Нинішній глава американської держави Джо Байден вже висловив упевненість, що візьме в них участь від демократів. Тим часом дебати всередині Республіканської партії стають все гострішими: за "кандидата" змагаються, в тому числі, колишній президент США Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс і колишній віце-президент Майк Пенс.

При цьому що Трамп, що Десантіс не висловлювали великої підтримки Україні. Десантіс, наприклад, відзначився словами про "територіальну суперечку". А Трамп неодноразово робив різкі заяви у стилі російської пропаганди щодо підштовхування України до миру. Також екс-глава США весь час підкреслює, що російсько-українська війна американське суспільство не стосується, а військову і фінансову допомогу Києву слід "переглянути".

Свого часу трампісти навіть намагалися гальмувати невідкладну допомогу ЗСУ - під виглядом вимог контролю за відправленою зброєю.

Водночас Майк Пенс зайняв досить чітку позицію по війні в Україні і навіть приїжджав до Києва зустрітися із Зеленським.

І хоча американські ЗМІ згодні, що президентські вибори в США наймовірніше відіб'ються на підтримці України, Білий дім у своїх заявах постійно підкреслює, що Сполучені Штати будуть підтримувати опір українців "стільки, скільки знадобиться".

Примітно, що у зв'язку з цим чеський глава Петр Павел неодноразово підкреслював, що Захід повинен до того часу поквапитися оснастити Україну необхідною зброєю, щоб ЗСУ звільнили якомога більше своїх територій.

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