Колишній президент США вважає, що Європа має значно наростити підтримку Києва.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який знову хоче очолити країну, вважає, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні. Про це Трамп заявив в інтерв’ю Time, зазначивши, що не планує виділяти кошти, якщо європейські партнери підвищать витрати.

Колишній президент США також вважає, що європейські країни набагато більше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я не дам, якщо Європа не почне вирівнюватись. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? Вони набагато більше постраждали. Між нами океан. А між ними – ні", – застерігає Трамп.

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За словами журналістів, Трамп дотримується набагато більш трансакційного підходу до міжнародних відносин, ніж його попередники, висловлюючи зневагу до тих, кого він вважає безкоштовними друзями.

Ставлення Трампа до України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну", якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

До того ж план Трампа щодо припинення війни в Україні полягає в тому, аби змусити Україну поступитися територіями на користь агресора. Про це розповіли люди з оточення колишнього президента США.

Раніше УНІАН писав, що можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому змушує європейських лідерів обмірковувати подібні сценарії і шукати відповіді на питання, які вони за собою тягнуть. В міру того, як виборчий процес у США набирає обертів, чиновники по всьому континенту стають все більш відвертими щодо наслідків другого президентства Трампа.

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