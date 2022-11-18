Генерал-майора звільнено в запас.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зняв з посади командувача військово-повітряними силами (ВПС) та військами протиповітряної оборони(ППО) збройних сил країни Ігоря Голуба.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", генерал-майора Ігоря Голуба звільнено в запас за віком. Йому дозволили носити військову форму одягу зі знаками розрізнення.

Війна в Україні: як Білорусь допомагає Росії

РФ використовувала територію Білорусі для повномасштабного вторгнення - з білоруської території в Україну зайшли російські війська і колони бронетехніки і намагалися взяти під котроль Київ.

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Близько тижня тому Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітно-ракетних комплексів з-300/400.

На території Білорусі проводить тренувальні польоти Міг-31к - надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту.

Росія може запускати іранські дрони-камікадзе з білоруської зони відчуження.

Тільки за жовтень з Білорусі у РФ було відправлено 8 ешелонів з розконсервованою військовою технікою. Техніку для передачі РФ брали з двох баз резерву: 69-ї бази резерву танків в міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область); 288-ї бази резерву автомобільної техніки в м.Старі Дороги (Мінська область).

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