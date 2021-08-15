Раніше у країні запровадили спеціальні санітарні перепустки для поїздок і відвідування ресторанів.

У суботу, 14 серпня, у Франції пройшли понад 200 акцій протесту проти правил, що змушують людей пред'являти так звані санітарні пропуски у повсякденному житті.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, загальна кількість учасників мітингів досягла 215 тисяч, передає Reuters. Однак це менше, ніж на минулих акціях: 7 серпня на вулиці вийшли 237 тисяч людей у порівнянні зі 114 тисячами в першу суботу протесту 17 липня.

Раніше у Франції запровадили спеціальні санітарні перепустки для поїздок всередині країни та відвідування ресторанів, а також обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

Акції у французьких містах проводяться вже п'яті вихідні поспіль. Цього разу натовпи мітингувальників зібралися на вулицях Парижа, Марселя, Ніцци, Монпельє та інших міст, скандуючи "Свобода, свобода".

Серед протестувальників були учасники антиурядового руху жовтих жилетів та інші громадяни, які виступають проти вакцинації або вважають санітарні перепустки дискримінаційним заходом.

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Автор: Катерина Комолова