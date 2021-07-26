Новий закон вимагає наявності "санітарної перепустки" для входу в усі ресторани, поїзди, літаки та деякі інші громадські місця.

Парламент Франції схвалив закон, що запроваджує спеціальні санітарні перепустки для поїздок всередині країни та відвідування ресторанів, а також обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

Обидва заходи викликали протести та політичну напруженість, передає AP.

Президент Еммануель Макрон та уряд стверджують, що посилення заходів необхідно для захисту вразливих груп населення і лікарень під час відновлення поширення інфекції, а також щоб уникнути нових обмежень.

Закон вимагає, щоб усі працівники сектору охорони здоров'я зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19 до 15 вересня, інакше вони можуть бути відсторонені.

Читайте такожФранція відкрила кордони для українців: які правила в'їздуТакож закон вимагає наявності "санітарних перепусток" для входу в усі ресторани, поїзди, літаки та деякі інші громадські місця. Спочатку його вимагатимуть лише в дорослих, проте починаючи з 30 вересня - у всіх осіб старше 12 років.

Щоб отримати таку перепустку, людина повинна мати докази того, що вона повністю вакцинована, отримала негативний тест на коронавірус або нещодавно одужала. Приймаються як паперові, так і цифрові документи.

У законі також йдеться, що в постанові уряду буде докладніше викладено, як чинити з документами про вакцинацію з інших країн.

Законопроект було оприлюднено шість днів тому, і члени парламенту засідали всі вихідні та вночі з неділі на понеділок, щоб прийти до компромісної версії, схваленої Сенатом в неділю ввечері та Національними зборами після півночі. Обмеження можуть тривати до 15 листопада, залежно від ситуації з поширенням COVID-19.

Протести у Франції

Близько 160 тис. осіб вже протестували у Франції в суботу, 24 липня, виступаючи проти санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації медиків. Чимало учасників демонстрацій вигукували слова про свободу і говорили, що уряд не повинен вказувати їм, що робити.

Серед організаторів протестів були ультраправі політики та учасники руху "жовтих жилетів", які виражали невдоволення урядом Еммануеля Макрона.

Президент Макрон своєю чергою закликав до національної єдності та хоча й зазначив, що протестувальники "можуть вільно висловлювати свою думку спокійно і шанобливо", за його словами, демонстрації не змусять коронавірус піти.

Він також розкритикував тих, хто виступає проти щеплень і намагається маніпулювати волею населення, щоб змусити відмовитися від вакцинації.

Коронавірус у Франції

На сьогодні у Франції щодня реєструється близько 20 тис. нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в порівнянні з кількома тисячами на початку липня.

Загалом із початку пандемії у країні загинули понад 111 тис. інфікованих.

Автор: Катерина Комолова