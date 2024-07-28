У Малі підбили два гелікоптера 'Вагнера'

Це сталося під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін.

У Малі бійці угрупуванням CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії "Вагнер".

Про це заявив російський військовий Алєксєй Воєвода у своєму Телеграм-каналі "Воевода Вещает". За його даними, це сталося під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.

"На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі", - заявив він. Відео дня

Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.

"Вагнер" у Малі атакували - що відомо про напад

Як повідомляв УНІАН, в африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Reuters зазначав, що бої точилися два дні в прикордонному місті Тінзауатен біля алжирського кордону. Повстанський рух "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) також заявив, що захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни.

У ЗМІ повідомляли, що група бойовиків "Вагнер" та військ хунти пересувалася на китайській бронемашині та позашляховиках за підтримки ударних гелікоптерів.

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