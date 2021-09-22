Він хотів купити пиво на АЗС.

У Німеччині чоловік вбив касира, який відмовився обслуговувати його без маски на АЗС. Він пояснив це тим, що був пригнічений.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Моторошний інцидент стався на заході країни. 49-річний чоловік прийшов на автомобільну заправну станцію, щоб купити пиво.

Але касир відмовився продати йому алкоголь, порадивши дотримуватися карантинних заходів.

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Поліцейським він сказав, що вчинив так через те, що є противником ковідних обмежень.

Нападник зазначив, що у момент нападу був "пригнічений".

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті. Вони відмовлялися надягати маски й заплатити за товар.

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Автор: Людмила Жерновська