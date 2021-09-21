Зловмисник вже був судимий за подібні злочини.

В Одеській області місцевий житель вбив пенсіонерку. Чоловік зарубав літню жінку сокирою посеред вулиці. Її тіло з рубленими ранами знайшли перехожі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

20 вересня 67-річну мешканку села Надеждівка Болградського району знайшли мертвою посеред вулиці.

"Її тіло з рубаними ранами виявили односельці і повідомили про подію в поліцію", - розповіли в главку.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві, раніше судимого за аналогічний злочин, 45-річного односельця пенсіонерки.

З місця події вилучено речові докази, що підтверджують його причетність до цього вбивства.

Читайте такожУ Харкові душевнохвора завалила квартиру сміттям (фото)Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі затриманий чекає обрання запобіжного заходу.

Про мотиви жорстокого злочину поки не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один випадок вбивства сокирою на Одещині. Нещодавно там знайшли тіло тяжкохворого чоловіка з рубаними ранами обличчя.

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Автор: Лариса Козова