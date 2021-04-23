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У Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті через маски.
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Про це повідомляє місцеве видання ZaБор.
Як повідомляється, інцидент стався в Хортицькому районі міста. Там троє покупців відмовилися надягати маски і платити за товар. В результаті виникла бійка між одним з хлопців і охоронцями.
Закінчився конфлікт тим, що молоді люди просто пішли з магазину.
У Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті через маску
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