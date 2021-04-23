За даними ЗМІ, троє хлопців відмовилися надягати маски і платити за товар.

У Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті через маски.

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Про це повідомляє місцеве видання ZaБор.

Як повідомляється, інцидент стався в Хортицькому районі міста. Там троє покупців відмовилися надягати маски і платити за товар. В результаті виникла бійка між одним з хлопців і охоронцями.

Закінчився конфлікт тим, що молоді люди просто пішли з магазину.

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Автор: Катерина Лиманська