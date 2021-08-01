Обвинувачений працював у Заксенхаузені, де близько 200 000 людей були ув'язнені й 20 000 вбиті.

У Німеччині через 76 років після закінчення Другої світової війни перед судом постане 100-річний колишній охоронець нацистського концтабору Заксенхаузен під Берліном.

Обвинувачений, ім'я якого не називається відповідно до німецьких законів про ЗМІ, з 1942 по 1945 рік працював охоронцем табору, де близько 200 000 людей були ув'язнені та 20 000 вбиті, пише Reuters.

Окружний суд міста Нойруппін визнав звинувачення чоловіка у співучасті у вбивстві по 3 500 справах.

Судовий процес призначений на жовтень.

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Автор: Катерина Комолова