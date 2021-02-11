Німецька прокуратура висунула звинувачення у пособництві в убивстві 3518 людей охоронцю нацистського концтабору у роки Другої світової війни.
Про це пише CNN.
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Чоловік «свідомо й умисне» допомагав та підбурював до вбивства ув’язнених в концтаборі Заксенхаузен на півночі Берліна з січня 1942 по лютий 1945 років.
Ім’я колишнього есесівця не розголошують. Відомо, що німець причетний до використання отруйного газу проти ув’язнених, розстрілів та вбивств «шляхом створення і підтримки ворожих умов в концтаборі».
Як повідомили журналістам у прокуратурі, попри свій вік 100-річний чоловік постане перед судом. З цього приводу окружний суд консультувався з судовим психіатром, той дав погодження.
Суд над нацистами: що наразі відомо
- За даними Центрального управління з розслідувань нацистських злочинів, німецькі прокурори розслідують ще кілька справ, пов’язаних з концтаборами Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.
- За оцінками, 6 мільйонів євреїв були вбиті у нацистських таборах під час Другої світової війни. Також страчено сотні тисяч ромів і людей з фізичними вадами.
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