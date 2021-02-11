Ім’я колишнього есесівця не розголошують.

Німецька прокуратура висунула звинувачення у пособництві в убивстві 3518 людей охоронцю нацистського концтабору у роки Другої світової війни.

Про це пише CNN.

Читайте такожУ Польщі вимагають заборонити Комуністичну партію

Чоловік «свідомо й умисне» допомагав та підбурював до вбивства ув’язнених в концтаборі Заксенхаузен на півночі Берліна з січня 1942 по лютий 1945 років.

Ім’я колишнього есесівця не розголошують. Відомо, що німець причетний до використання отруйного газу проти ув’язнених, розстрілів та вбивств «шляхом створення і підтримки ворожих умов в концтаборі».

Як повідомили журналістам у прокуратурі, попри свій вік 100-річний чоловік постане перед судом. З цього приводу окружний суд консультувався з судовим психіатром, той дав погодження.

Суд над нацистами: що наразі відомо

За даними Центрального управління з розслідувань нацистських злочинів, німецькі прокурори розслідують ще кілька справ, пов’язаних з концтаборами Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.

За оцінками, 6 мільйонів євреїв були вбиті у нацистських таборах під час Другої світової війни. Також страчено сотні тисяч ромів і людей з фізичними вадами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН