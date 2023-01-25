Там також пояснили, чому глава Кремля не зважиться відновити ядерні погрози.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не прогнозує пожвавлення ядерних погроз з боку Росії через рішення про передачу ЗСУ танків Leopard.

Про це він сказав в інтерв'ю Tageszeitung. "Це малоймовірно. Але правильно, що у Федеральній канцелярії продумують це питання", - сказав Клінгбайль, додавши, що "Путін нас не залякає"

"Путін розуміє, що якщо він перетне цю межу, то втратить таких ключових союзників, як китайці", - зазначив Клінгбайль.

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Він також заявив, що немає жодних червоних ліній, коли йдеться про постачання зброї Україні.

"Йдеться про зважування. Мене дратує, коли ретельний розгляд подається як відхід від України. Це не так. Канцлер повинен запитати себе, які наслідки може мати постачання бойових танків", - пояснив ситуацію політик.

Передача танків Leopard

24 січня ЗМІ оприлюднили дані, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на передачу Україні бойових танків Leopard після багатомісячних дискусій з союзниками.

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