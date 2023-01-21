Колишній міністр заявив, що зараз ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Трерьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне.

Нерішучість в наданні Україні запитуваної нею зброї лише заохочує країну-агресора Російську Федерацію до продовження повномасштабної війни.

Про це написав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter. Він наголосив, що Україні потрібна зброя, щоб звільнити свої землі та припинити війну.

"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо противлежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, щоб дозволити Україні звільнити свою територію та припинити війну. Сумніви, нерішучість лише заохочують агресора", - написав Лінкявічюс і додав хештег #FreeLeopards (#ВільніЛеопарди).

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Війна в Україні: надання зброї

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Однак Німеччина проведе аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання танків в Україну.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Сьогодні, 21 січня, міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевічс та Естонії Урмас Рейнсалу закликали Німеччину надати Україні основні бойові танки Leopard 2.

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