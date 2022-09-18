Міністерство закордонних справ Румунії засудило і назвало неприйнятною заяву колишнього міністра Андрія Марги про необхідність розділу України.
Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Румунії.
У відомстві заявили, що Марга приймає, заохочує і пропагує "злісні наративи, поширювані Росією".
"Ці заяви знаходяться в кричущому протиріччі з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необгрунтованої і неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основоположними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - заявили в Міністерстві.
Також вони заявили про тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомляв УНІАН, раніше екс-глава МЗС Румунії Андрій Марга заявив, що Україна повинна поступитися своїми територіями Росії, Угорщині, Польщі та Румунії.
"Ми в абсолютно винятковій ситуації, і я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться в неприродних кордонах", - додав він.
Українське посольство в Румунії випустило заявою, назвавши такі слова неприйнятними ні за яких обставин.