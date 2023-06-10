Про поранених інформації поки немає.

У столиці Туреччини Анкарі стався вибух на оборонному підприємстві, в результаті чого загинули п'ятеро людей.

За повідомленням Міноборони країни, подія сталася на заводі з виробництва ракетної техніки і вибухових речовин оборонної компанії MKE.

У відомстві зазначили, що у зв'язку з трагічним інцидентом, що стався сьогодні вранці 10 червня, проводять адміністративне розслідування. Правоохоронні органи вже почали своє розслідування.

Вибухи на підприємствах

У лютому в Самарській області РФ стався вибух на "Чапаєвському механічному заводі". Одна людина загинула і троє постраждали. Вибух стався на лінії по спорядженню капсул-детонаторів - пристроїв для ініціації детонації вибухових речовин від вогнепровідного шнура.

А в травні в Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва малокаліберних боєприпасів. Щонайменше одна людина була серйозно поранена. У поліції припустили, що причиною вибуху могла стати помилка під час проведення ремонтних робіт, а не під час виробництва.

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