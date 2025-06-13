Російський диктатор не побачив відвертих суперечностей між своїми словами і своїми ж діями.

Російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття керівникам теократичного режиму в Ірані у зв'язку з ударами Ізраїлю по іранських військових об'єктах. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Так, Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Президент Росії висловив співчуття керівництву і народу Ісламської Республіки Іран у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів, унаслідок ізраїльських ударів", - ідеться в повідомленні.

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При цьому російський диктатор запевнив співрозмовника, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право. Також Кремль заявив, що підтримує мирний шлях урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.

Тут слід зазначити, що сам же Іран уже багато місяців саботував переговори про мирне врегулювання ситуації з його ядерною програмою.

У Кремлі заявили, що Путін висунув "конкретні ініціативи" щодо знаходження "взаємоприйнятних домовленостей". Але що це за ініціативи - не уточнюється.

Крім того, пресслужба Кремля повідомляє, що в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Путін наполягав на важливості повернення до переговорного процесу і розв'язання ситуації "виключно політико-дипломатичними засобами". При цьому глава держави-агресора запропонував свої послуги як посередника.

Ізраїльський удар по Ірану: реакція світу

Як писав УНІАН, більшість публічних реакцій світових лідерів зводилися до закликів про стриманість. Наприклад, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним", оскільки це може "запалити" регіон. А ось його колега з Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що підтримує право Ізраїлю на самооборону.

Українське МЗС теж висловило стурбованість ескалацією, але й нагадало, що Іран активно допомагає РФ знищувати Україну.

З явною прихильністю на удари по Ірану відреагував Дональд Трамп. Замість звичних заяв про те, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом, Трамп похвалився, що давав Ірану шанс вирішити ситуацію мирно.

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