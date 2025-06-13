Адміністрація США, всупереч публічній позиції про неучасть у конфлікті, неофіційними каналами дала "зелене світло" на масований удар.

Атака Ізраїлю на Іран, унаслідок якої було уражено ядерні об'єкти ракетні майданчики, а також знищено вчених-ядерників і важливих генералів, стала результатом восьми місяців інтенсивних таємних приготувань. Про це пише Axios із посиланням на свої джерела.

"Ідея операції, одночасно спрямованої проти ракетних і ядерних програм Ірану, які Нетаньяху назвав екзистенційними загрозами Ізраїлю, виникла після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю в жовтні", - пише видання.

Причиною послужила загроза від швидкозростаючого ракетного арсеналу Ірану, а також ослаблення протиповітряної оборони країни після удару Ізраїлю. Ще одним фактором були розвіддані про дослідження і розробки в галузі ядерної зброї, які вказували на те, що Іран може створити бомбу швидше.

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Плани Ізраїлю прискорило також заплановане відкриття найближчими тижнями нового підземного збагачувального підприємства в Ірані, що буде невразливим навіть для потужних американських протибункерних ракет.

При цьому ізраїльська операція включала не тільки авіаудари. За словами офіційних осіб, ізраїльська розвідувальна служба Моссад має на землі агентів, які проводять таємні диверсійні операції на об'єктах ракетної та протиповітряної оборони.

Неофіційне "зелене світло" від США

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа всупереч публічній позиції про неучасть у конфлікті Ізраїлю та Ірану неофіційними каналами дала "зелене світло" на масований удар.

"Два ізраїльські чиновники заявили Axios, що Трамп і його помічники тільки прикидалися, що виступають проти ізраїльської атаки публічно, і не висловлювали своєї незгоди в приватному порядку. "У нас було чітке зелене світло США", - заявив один із них.

За їхніми словами, мета полягала в тому, щоб переконати Іран у тому, що атака не буде неминучою, і переконатися, що іранці зі списку цілей Ізраїлю не переїдуть у нові місця.

Помічники Нетаньяху навіть поінформували ізраїльських журналістів про те, що Трамп намагався зупинити ізраїльський удар у телефонній розмові в понеділок, коли насправді розмова стосувалася координації перед атакою, кажуть ізраїльські чиновники.

Атака Ізраїлю - новини

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. У результаті знищено багато членів вищого військового керівництва та людей, пов'язаних з їхньою ядерною програмою, зокрема, генерал-майора Хосейна Саламі.

Президент США Дональд Трамп уже прокоментував удари. Він заявив, що давав Ірану "шанс за шансом", рішуче просив піти на ядерну угоду, якої так і не вдалося досягти. За словами американського лідера, тепер Ірану "буде набагато гірше", ніж вони очікують.

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