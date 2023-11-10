За пакет мають голосувати на Саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

У Європейського союзу є "план Б" на випадок, якщо Угорщина заблокує надання Україні нової допомоги на суму 50 мільярдів євро.

Як пише Reuters з посиланням на офіційних представників ЄС, вони здатні обійти будь-яке вето Будапешта. "Угорщина ризикує перенапружити свою удачу. Ми б хотіли мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках", - сказав журналістам один з європейських чиновників.

Керівництво блоку запропонувало розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати. За пакет мають голосувати на європейському саміті, який заплановано на 14-15 грудня.

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Угорщина блокує допомогу Україні: що відомо

Нагадаємо, що раніше Угорщина блокувала надання допомоги на 20 мільярдів євро, вимагаючи виключити OTP Bank з українського списку спонсорів війни.

Угорський банк вирішили тимчасово виключити з переліку міжнародних спонсорів війни, однак Будапешт не влаштувало це рішення.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Згодом Єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан заявив, що вони здатні обійти вето Угорщини.

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