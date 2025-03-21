Україна та Росія ще ніколи не були ближчими до миру, - Держдеп

Як зазначила речниця відомства, сторони наразі перебувають "на відстані кроку" до мирного врегулювання війни.

Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню" після трьох років війни. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, передає The Hill.

"Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ, і це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня", — сказала Брюс.

Раніше США пропонували Україні та Росії призупинити атаки на енергетичні об’єкти та інфраструктуру як перший крок у напрямку до ширшої мирної угоди. Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін провели телефонну розмову у вівторок, яка тривала кілька годин, а Зеленський і Трамп поспілкувалися в середу.

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З моменту повернення президента на посаду в січні адміністрація Трампа активно працює над припиненням російсько-української війни, яка минулого місяця відзначила три роки.

"Ми ніколи не були ближче до миру між цими двома сторонами", - додала Брюс.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп поговорили телефоном. Вони обговорили подальші кроки щодо "реалізації та розширення" режиму часткового припинення вогню, порушили питання про посилення української ППО, а також можливості звільнення військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Трамп запропонував Зеленському "допомогти в управлінні електричними та атомними станціями в Україні". На його думку, це стало б найкращим засобом захисту української інфраструктури.

День перед цим Трамп поговорив з Путіним. Диктатор висунув Трампу низку умов під час переговорів, серед яких були зупинка мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. За даними Bloomberg, відмова російського диктатора від заклику американського лідера до повного 30-денного припинення вогню свідчить про те, що РФ блокує мир, а це є невдачею для США.

Зі свого боку у The Times написали, що Путін не пішов на поступки Трампу, але своєю згодою на обмеження ударів по Україні дав президентові США змогу зберегти обличчя.

За версією Politico, Путін тягне час і готує пастку для Трампа за традиціями СРСР. На думку колишнього офіцера розвідки США Меттью Шумейкера, президент США ризикує зіграти на руку російському диктатору, дозволивши РФ застосувати "класичну радянську тактику часів холодної війни" повільного ведення переговорів.

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