Для того, щоб гарантувати захист рідкісноземельних ресурсів України від РФ, спочатку необхідні гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні обміняти рідкісноземельні метали на допомогу від США. Ідея про спільне видобування цих металів фігурувала в "плані перемоги" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило "РБК-Україна" джерело в Офісі президента. За словами співрозмовника видання, це питання лідер України обговорював із Трампом ще восени.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкісноземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", – заявило джерело журналістів.

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Співрозмовник також додав, що для того, щоб гарантувати захист рідкісноземельні ресурсів України від РФ, спочатку необхідні гарантії безпеки.

Допомога США для України

Агентство Reuters повідомило, що після короткої паузи США відновили поставки військової допомоги Україні. Офіційно адміністрація Дональда Трампа не повідомляла про призупинення поставок.

Раніше Reuters також заявило, що у 2024 році Україна отримала від США лише половину обіцяної за рік військової допомоги та близько 30% обіцяної броньованої техніки. Затримки в постачанні зброї припадають на останні місяці каденції Байдена. Саме тоді Україна втратила майже всю територію, яку звільнила під час контрнаступу 2023 року.

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