Очільник МЗС України наголосив, що росіянам немає чого робити на таких засіданнях.

Засідання Ради міністрів ОБСЄ вперше відбудеться без участі представника Російської Федерації.

Захід має пройти у польському місті Лодзь, повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без російського міністра. І це правильно - немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини", – наголосив очільник МЗС.

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За словами українського міністра, сьогодні буде багато міжнародних подій і на рівні президента, і на рівні МЗС. Ввечері Кулеба вирушить у міжнародне відрядження - спочатку в Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім в Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ.

Росія в ОБСЄ – останні новини

24-26 листопада в Польщі пройшла осіння сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Попри агресивну війну проти України, Росія залишається одним із членів ПА.

Однак, Росія не змогла цього разу взяти участь у заході. 16 листопада у МЗС Польщі повідомили, що росіяни не отримали візи.

Більш того, очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі, через що він не потрапить на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня.

26 листопада стало відомо, що постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації через небажання організації вигнати представників Росії. Постійний комітет ПА ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати росіян.

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