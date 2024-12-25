Загалом внаслідок аварії двоє членів екіпажу зникли безвісти.

Російський корабель Ursa Major затонув у Середземному морі. Зокрема компанія-власник повідомила, що судно було підірвано. Про це написало російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Компанія "Оборонлогістика", яка володіє судном, заявила, що перед затопленням "із правого борту сталися три вибухи". Там зазначили, що така подія є "терактом".

Пропагандисти додали, що вибух, швидше за все, стався у машинному відділенні. 14 членів екіпажу врятували, двоє зникли безвісти.

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Крушіння судна Ursa Major - що відомо

Як писав УНІАН, 24 грудня стало відомо, що у Середземному морі поблизу берегів Іспанії затонуло російське судно Ursa Major. Це судно протягом багатьох років перевозило вантажі так званого "Сирійського експреса" - маршруту постачання російських військ у Сирії.

Водночас у ВМС ЗСУ прокоментували інцидент із затонулим судно Ursa Major. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден, а двох зниклих моряків, ймовірно, вже не знайдуть.

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