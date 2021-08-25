В аеропорту Кабула розграбували російський літак Мі-8МТВ.
Про це повідомляє Baza.
З борту Мі-8 зникла судова документація, вогнегасники, аварійна сокира, бронежилети, кисневі маски, портативна радіостанція тощо. Також у росіян вкрали підголів’я сидіння для бортпрацівника.
Як пише видання Дождь з посиланням на прес-службу перевізника, "невстановлені особи" проникли на борт літака, де відкрили контейнер з бортовим аварійно-рятувальним обладнанням, у якому були інструменти й запас продуктів.
Читайте також"Талібан" заборонив жінкам Афганістану працювати і виходити на вулицюЗ 1991 року UTair є підрядником ООН з доставки гуманітарних вантажів вертолітним транспортом. З 2001 року – найбільшим постачальником авіатранспортних послуг.
Напередодні авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до Кабула від Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Афганістану, вивізши понад 200 працівників ООН.
Захоплення влади в Афганістані талібами та евакуація з країни
У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати міста у країні. Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.
Україна спочатку евакуювала 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Згодом з Афганістану вилетів другий український літак.
Після третього евакуаційного рейсу, за словами речника МЗС, в Афганістані залишалося близько 50 українців.
Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.