Напередодні авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до Кабула від Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Афганістану.

В аеропорту Кабула розграбували російський літак Мі-8МТВ.

Про це повідомляє Baza.

З борту Мі-8 зникла судова документація, вогнегасники, аварійна сокира, бронежилети, кисневі маски, портативна радіостанція тощо. Також у росіян вкрали підголів’я сидіння для бортпрацівника.

Як пише видання Дождь з посиланням на прес-службу перевізника, "невстановлені особи" проникли на борт літака, де відкрили контейнер з бортовим аварійно-рятувальним обладнанням, у якому були інструменти й запас продуктів.

Читайте також"Талібан" заборонив жінкам Афганістану працювати і виходити на вулицюЗ 1991 року UTair є підрядником ООН з доставки гуманітарних вантажів вертолітним транспортом. З 2001 року – найбільшим постачальником авіатранспортних послуг.

Напередодні авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до Кабула від Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Афганістану, вивізши понад 200 працівників ООН.

Захоплення влади в Афганістані талібами та евакуація з країни

У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати міста у країні. Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Україна спочатку евакуювала 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Згодом з Афганістану вилетів другий український літак.

Після третього евакуаційного рейсу, за словами речника МЗС, в Афганістані залишалося близько 50 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Автор: Іван Бойко