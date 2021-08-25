Виїхати з країни можуть тільки іноземці.

Ситуація в Афганістані загострюється. Бойовики радикального руху "Талібан", які захопили владу в країні, перекрили дороги в аеропорт Кабула й пропускають тільки іноземців.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дорога в аеропорт Кабула заблокована. Іноземці можуть проїхати по ній, але афганцям проїхати по ній заборонено", – заявив представник талібів Забіхулла Муджахід.

При цьому пояснити таке рішення таліби не змогли. Спочатку повідомлялося, що дороги перекрили заради безпеки місцевого населення, а саме, щоб уникнути тисняви та загибелі людей в аеропорту. Пізніше з'явилася версія про те, що таким чином в країні хочуть залишити фахівців з різних сфер, в тому числі інженерів і лікарів, які масово стали виїжджати.

Читайте такожЛідери країн G7 назвали умови визнання легітимності уряду Афганістану"Ми просимо (американців, - ред.) зупинити цей процес (евакуації афганців, – ред.). Цій країні потрібен їхній досвід. Їх не можна везти в інші країни", - підсумував Муджахід.

Евакуація з Афганістану

23 серпня представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США продовжують орієнтуватися на 31 Серпня як на дату, до якої вони повинні завершити евакуацію як військових, так і цивільних осіб.

Многі країни проводять евакуацію з Афганістану після захоплення влади талібами. Через це сталася тиснява, в аеропорту Кабула і його околицях загинуло не менше 20 осіб. Президент США Джо Байден стверджував, що евакуація з Афганістану - це найбільший повітряний міст в історії.

24 серпня офіційний представник руху Забіхулла Муджахід заявив, що "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 Серпня.

Автор: Анастасія Горбачова