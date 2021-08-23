Третій український літак встиг вилетіти перед припиненням усіх рейсів з аеропорту Кабула, повідомив Дмитро Кулеба.

На території Афганістану, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан", ще залишається близько 50 українських громадян.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ми знаємо про ще близько 50 громадян України в Афганістані та опрацьовуємо подальші етапи повернення", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. "Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану доводить цей принцип конкретними діями", - заявив Кулеба.

Окрім цього міністр додав, що третій український літак із понад сотнею евакуйованих пасажирів встиг вилетіти сьогодні перед припиненням здійснення усіх рейсів з аеропорту афганської столиці.

Міністр зазначив, що весь день вчора, 22 серпня, останню ніч і сьогоднішній ранок команда МЗС працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабула.

"На кожні десять проблем, які ми вирішували, поставали ще більше нових проблем. Хочу подякувати США - після розмови із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд в суботу справи в Кабулі пішли набагато краще", - написав Кулеба.

"Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей", - розповів глава МЗС.

"Якби не вивезли зараз, невідомо скільки б довелося ще чекати. Нас офіційно попередили, що якщо виліт не відбудеться протягом години, то доведеться чекати невідомо скільки днів. І дійсно, буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту Хамід Карзай до припинення польотів", - наголосив Кулеба.

Він додав, що є усі підстави, аби бути вдячними кожному українському дипломату, які займалися організацією цієї операції - особливо його заступнику Євгену Єніну, директору консульського департаменту Роману Горяйнову і послу України в Таджикистані Василю Серватюку.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Віталій Саєнко