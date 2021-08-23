На території Афганістану, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан", ще залишається близько 50 українських громадян.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Ми знаємо про ще близько 50 громадян України в Афганістані та опрацьовуємо подальші етапи повернення", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. "Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану доводить цей принцип конкретними діями", - заявив Кулеба.
Окрім цього міністр додав, що третій український літак із понад сотнею евакуйованих пасажирів встиг вилетіти сьогодні перед припиненням здійснення усіх рейсів з аеропорту афганської столиці.
Міністр зазначив, що весь день вчора, 22 серпня, останню ніч і сьогоднішній ранок команда МЗС працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабула.
"На кожні десять проблем, які ми вирішували, поставали ще більше нових проблем. Хочу подякувати США - після розмови із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд в суботу справи в Кабулі пішли набагато краще", - написав Кулеба.
"Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей", - розповів глава МЗС.
"Якби не вивезли зараз, невідомо скільки б довелося ще чекати. Нас офіційно попередили, що якщо виліт не відбудеться протягом години, то доведеться чекати невідомо скільки днів. І дійсно, буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту Хамід Карзай до припинення польотів", - наголосив Кулеба.
Він додав, що є усі підстави, аби бути вдячними кожному українському дипломату, які займалися організацією цієї операції - особливо його заступнику Євгену Єніну, директору консульського департаменту Роману Горяйнову і послу України в Таджикистані Василю Серватюку.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. 22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 особи, в тому числі 31 українець.