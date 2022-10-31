Політики, серед іншого, тепер обіцяють допомогу Україні.

В Ізраїлі 90% російськомовної спільноти на боці України. Щоб завоювати ці голоси для парламентських виборів політики дають проукраїнські обіцянки.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України та дисидент Йосиф Зісельс.

"Вперше перед виборами ізраїльськими звучить українська тема. Ніколи такого не було. Голоси російськомовної спільноти - 90% на боці України. За ці голоси вже йде боротьба експрем'єр Нетаньягу сказав: "Якщо я прийду до влади, розгляну питання надання Україні військової допомоги", - зазначив експерт.

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На думку Зісельса, в разі перемоги Нетаньягу розгляне це питання, але зброю Україні не передаватиме.

"Бо саме він домовлявся з Путіним про справи в Сирії. Він хотів би це зберегти, бо це його досягнення, що вони можуть бомбардувати ешелони зброї, які йдуть на застосування проти Ізраїлю. Ми повинні розуміти інтереси всіх, з ким ми хочемо мати нормальні стосунки, Інакше це буде дуже непрофесійно", - пояснив дисидент.

Роль Ізраїля у війні в Україні

18 жовтня очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно передати системи протиповітряної оборони. Це сталося після того, як РФ здійснила масовані атаки на українські об'єкти критичної інфраструктури.

21 жовтня прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід відповів, що держава не постачатиме Україні озброєння.

24 числа президент Володимир Зеленський повторно закликав Ізраїль допомогти Україні та визначитись: він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор. 26 жовтня він розповів, як розвідка Ізраїлю допомагає Україні. За словами Зеленського, він також шокований незначною допомогою Ізраїлю.

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