Дані розвідки Ізраїлю підтверджують застосування Росією іранських дронів проти України, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розвідки України і Ізраїлю почали співпрацю, але цього замало.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві.

Зеленський сказав, що приділив сьогодні багато часу відносинам України з Ізраїлем.

Відео дня

"Всіх бентежать наші відносини. Всі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Безумовно, я скажу чесно, я задоволений, останніми днями ми почали працювати. Я не буду казати деталі, як почали працювати наші розвідки, але я просто хочу сказати, що після великої паузи, я бачу кроки вперед", - заявив Зеленський.

"Цього сьогодні замало. Я вважаю, що Ізраїль - це держава, яка знає глибоко і в деталях, що таке війна, трагедія. І я думаю, що повинні більше підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми цього очікували", - заявив Зеленський.

Він сказав, що Україні потрібна допомога від політичного керівництва Ізраїлю.

"В останні дні це почалося. Дані, які обговорюються нашими розвідками, я не буду говорити. Але хочу сказати, що вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо про те, що близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку президент підкреслив, що запуск 400 дронів по об'єктам в Україні свідчить про те, за який "діалог" і "мир" виступає Росія.

"Я вдячний нашим військовим. 69-70% (дронів) було збито. Це непоганий результат, але тим не менш, мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких через застосування іранських дронів", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що Україна зараз на початку співпраці з Ізраїлем, за що він вдячний, бо це позитивний тренд.

Співпраця України та Ізраїлю під час війни з РФ - найважливіше

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

За даними видання Axios, уряд України у вівторок, 18 жовтня, направив офіційний запит до Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони, які дозволять протидіяти іранським балістичним ракетам і дронам-камікадзе. Йдеться про такі системи, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

21 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

24 жовтня Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись: чи він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до Росії через треті країни.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня в Російській Федерації було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: