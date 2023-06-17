Крім того, багато інших учнів, переважно дівчат, були викрадені.

Щонайменше 38 дітей і троє дорослих загинули в результаті нападу на школу в Уганді повстанського угруповання, пов'язаного з ІДІЛ. Як повідомляє Independent, напад стався на заході Уганди, недалеко від кордону з Демократичною Республікою Конго.

У поліції Уганди повідомили, що деякі з дітей згоріли або були зарізані, в той час як багато інших учнів, в основному дівчатка, були викрадені групою.

Напад стався в п'ятницю ввечері, і спочатку кількість загиблих становила 25. Пізніше в суботу чиновники заявили, що було виявлено 41 тіло, у тому числі 38 школярів, один охоронець та два члени місцевої громади, яких застрелили біля школи. При цьому пожежу все ще не вдалося загасити, тому можливо будуть виявлені нові трупи. Також вісім осіб перебувають у критичному стані.

Нападників ідентифікували як членів бойового угруповання під назвою "Союз демократичних сил" (ADF), яке присягнула на вірність ІДІЛ. ADF несе відповідальність за кілька нападів у Конго за останні роки, включаючи вбивство 30 солдатів та трьох мирних жителів у 2021 році.

Група діє з 2000-х років і в основному складається з місцевих повстанців ДРК, які взяли на себе відповідальність за напади з використанням прапора ІДІЛ. За даними Держдепартаменту США, вперше вона була публічно визнана ІДІЛ в кінці 2018 року після нападу на збройні сили ДРК.

Інші випадки нападу на дітей у світі

Раніше повідомлялося, що у Франції чоловік з ножем напав на дітей - четверо малюків отримали поранення. він був громадянином Сирії.

А в квітні в Бразилії в Бразилії чоловік з сокирою напав на дитячий садок, загинули три хлопчики та дівчинка.

У січні в центрі Лондона сталася стрілянина, серед постраждалих теж були діти.- дівчатка 7 і 12 років.

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