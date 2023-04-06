Загиблим внаслідок нападу було від 5 до 7 років.

У Бразилії внаслідок нападу на дитячий садок чоловіка, озброєного сокирою, загинуло чотири дитини. Ще четверо – отримали поранення.

Як повідомляє СNN, трагічний інцидент стався в місті Блуменау на півдні Бразилії. За даними місцевої поліції, внаслідок атаки загинули три хлопчики і дівчинка. Їм було від 5 до 7 років.

Губернатор штату Санта-Катаріна Жоржиньо Мелло повідомив, що підозрюваного в нападі затримали. У поліції розповіли, що 25-річний чоловік перестрибнув через стіну на дитячому майданчику денного центру Cantinho Bom Pastor, після чого напав на дітей.

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На захист дітей встали вихователі, після того чоловік втік. Зазначається, що згодом нападник здався правоохоронцям.

На трагедію також відреагував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він висловив свої співчуття.

"Немає більшого болю, ніж біль сім’ї, яка втрачає своїх дітей чи онуків, тим більше в акті насильства проти невинних і беззахисних дітей", – написав він у Twitter.

Інциденти за участі дітей

У січні 2023 року у Лондоні сталася стрілянина неподалік від вокзалу Юстон. Серед постраждалих були діти: 7-річна дівчинка потрапила до лікарні, постраждала також 12-річна дитина. Зазначається, що вогонь відкрили з автомобіля.

На початку лютого чоловік напав на дітей на Київщині. У Білій Церкві 25-річний чоловік кинувся на двох 12-річних дітей та відкрив вогонь, коли за них намагався заступитися перехожий.

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