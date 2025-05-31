'Залишаться без всього': в РФ розмріялись про капітуляцію України

У Держдумі відповіли, які "перспективи" чекають на Україну, якщо вона не піде на умови Росії щодо врегулювання війни.

Депутат російської Держдуми Андрій Картаполов відзначився новими скандальними "пропозиціями" щодо України.

Як заявив одіозний депутат у коментарі російським пропагандистам, якщо Україна не піде на умови Росії щодо врегулювання війни, то залишиться без Сум, Харкова, Одеси та інших міст.

"Кожен день віддалення від дипломатичного вирішення конфлікту погіршує умови для України. Це триватиме доти, поки істеричний режим Зеленського продовжуватиме поводитись як кисейна панночка. Тому, не захочуть (погоджуватися на умови РФ - УНІАН), залишаться без всього: і без Запоріжжя залишаться, і без Дніпра, і без Харкова, і без Сум, і без Одеси з Миколаєвом", - заявив Картаполов.

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Мирні переговори - які вимоги висуває Росія

Станом на кінець травня 2025 року Росія висуває низку вимог для припинення війни та укладення мирної угоди з Україною. Ці умови були озвучені як під час офіційних заяв, так і в контексті підготовки до нових переговорів у Стамбулі, запланованих на 2 червня.

Основні вимоги Росії:

1. Визнання анексованих територій: Україна повинна офіційно визнати Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області як частину Російської Федерації.

2. Відмова від вступу до НАТО: Україна має задекларувати нейтральний, позаблоковий статус і відмовитися від планів вступу до НАТО.

3. Зняття санкцій: Міжнародне співтовариство повинно скасувати всі санкції, накладені на Росію.

4. Демілітаризація та "денацифікація": Україна повинна обмежити чисельність своїх Збройних сил і провести заходи, які Росія називає "денацифікацією".

5. Гарантії прав російськомовного населення: Забезпечення прав і свобод російськомовних громадян в Україні.

6. Припинення військової підтримки Заходом: Західні країни повинні припинити постачання озброєння Україні.

7. Зупинка мобілізації в Україні: Україна має припинити мобілізацію своїх громадян до лав Збройних сил.

Україна, зі свого боку, вимагає повного та безумовного припинення вогню, виведення російських військ з усіх окупованих територій та відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Київ також наполягає на отриманні попередньо узгодженого меморандуму від Росії перед початком переговорів у Стамбулі.

Наразі позиції сторін залишаються далекими від компромісу, що ускладнює перспективи досягнення мирної угоди найближчим часом.

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