Інформацію випадково розкрив фонд Путіна.

У РФ кожен десятий учасник війни проти України, повернувшись із фронту, знову потрапляє в місця позбавлення волі. Колишні ув'язнені масово скоюють нові злочини, пише видання "Агентство. Новости".

Ганебну статистику випадково розкрив фонд кремлівського диктатора Володимира Путіна "Ковчег".

"Фонд президентських грантів виділив 4 млн на ресоціалізацію колишніх засуджених - учасників війни в Україні. В обґрунтуванні проєкту "Ковчег" його автори пишуть, що кожен 10-й ув'язнений, який пройшов війну, опиняється за ґратами після повернення з фронту в Ставропольський край", - пише видання.

Відео дня

Як зазначається, грантоотримувачі планують персонально соціально супроводжувати засуджених, як тих, що звільняються з колоній Ставропілля, так і тих, що повертаються з фронту. Вони видаватимуть усім "маршрутні карти" з інструкціями для розв'язання різних проблем і мотивуватимуть людей із соціальними проблемами на їхнє розв'язання.

Фонд також визнає "проблему соціальної адаптації колишніх засуджених - учасників СВО". Зокрема, під час першого набору добровольців у проєкт "К" (так називався проєкт "ПВК Вагнера" з набору ув'язнених) завербували тисячу засуджених, 176 повернулися до Ставропілля, а 20 із них уже скоїли злочини та перебувають у СІЗО або колоніях, зокрема за вбивство.

Грант на цей проєкт отримав православний фонд "Інок". У складі його управління - священики РПЦ і колишні співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), зокрема - колишній головний спеціаліст відділу роботи з релігійними організаціями протоієрей Костянтин Кобелєв та екс-начальник відділу виховної роботи УФСВП у Ставропіллі Олег Степаненко.

"Інок" регулярно отримує гранти президентського фонду, з 2017 року загальний розмір допомоги перевищив 20 млн рублів", - пише ресурс.

Зазначається, що надбанням громадськості стали лише кілька з 20 злочинів, скоєних вагнерівцями. Серед них - напад екс-бійця "Вагнера" Артема Самедова на 18-річну дівчину через відмову знайомитися. Він п'ять разів ударив її ножем, за що суд відправив його в колонію на шість років. До участі у війні проти України він уже відбував строк за побиття чотирьох жінок.

"Агентство. Новости" звертає увагу, що в березні 2024 року голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов закликав колишніх засуджених не боятися повернення в Росію з війни, тому що всі вони йдуть у штурмові загони, а повертаються "вельми-весьма невеликий відсоток". Водночас ватажок ПВК Євген Пригожин рік тому повідомляв, що тільки до червня 2023-го до країни повернулися 32 тисячі колишніх ув'язнених.

Як уточнює "Медіазона", у Ставропольському краї РФ вербували "бійців" із шести виправних установ: п'яти - суворого режиму (із кожної завербували по 150-185 ув'язнених), однієї - загального (на війну з неї вирушило приблизно 70 осіб). Третина з них - 351 особа - загинула. За даними "Медіазони", це відповідає середньому показнику виживання всіх завербованих в'язнів.

"У рамках дослідження втрат "ПВК Вагнера" ми поки що не змогли встановити всі колонії, де йшло вербування. Можливо, у Ставропольському краї їх було більше. Але загалом дані фонду "Інок" цілком відповідають даним "Медіазони", - констатує ЗМІ.

"Герої СВО" вбивають цивільних у тилу

Нагадаємо, російський десантник і Z-поет Айдин Жамідулов, чиї вірші піарило Міноборони РФ, разом із підлеглими по-звірячому розправився з мешканкою Луганська Валентиною Давроновою, з якою раніше мав інтимні стосунки.

За даними слідства, молода жінка нібито мала намір розповісти про їхні стосунки дружині "героя", через що він вирішив убити екскоханку. У січні 2023 року Жамідулов із товаришами розпивав спиртні напої в кафе в Луганську, коли туди прийшла Давронова. Між нею і Жамуділовим стався конфлікт.

Потім "герой" разом із подільником посадили її в кузов КамАЗа, привезли в пункт тимчасової дислокації частини, де зв'язали жінці руки і заклеїли скотчем очі. При цьому підлеглим Жамідулов сказав, що Давронова служила в українській армії, на її тілі є татуювання з українською символікою, і вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ. Жінку завели в солдатську лазню, де Жамідулов завдав їй близько двох десятків ножових поранень. Добили жертву його підлеглі, а труп вивезли і підірвали гранатами.

Вас також можуть зацікавити новини: