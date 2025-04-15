В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона громадян.

Угорська опозиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування щодо ставлення громадян до членства України у Європейському Союзі.

Як передає KárpátHÍR, в опитуванні під назвою "Голос нації" взяли участь понад 1,1 мільйона угорців. Серед питань, які стосуються внутрішньої та зовнішної політики країни, також було питання вступу України до Європейського Союзу.

Лідер партії Петер Мадяр пообіцяв, що результати опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду в разі перемоги на виборах 2026 року. Крім того, в такому разі він ініціює референдум щодо підтримки членства України в Євросоюзі.

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58,18% учасників опитування підтримали вступ України до ЄС, а 98,68% висловилися за те, що Угорщина повинна залишатися членом Євросоюзу та НАТО.

Опитування щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, раніше в Угорщині повідомили про плани провести національне опитування щодо вступу України до Європейського Союзу.

Цю ініціативу оголосив прем'єр-міністр Віктор Орбан у березні після саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Опитування має відбутися до початку літа 2025 року і буде проведене у форматі "національних консультацій".

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