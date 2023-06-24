Журналісти публікують аудіозапис, який, як стверджується, зроблено всередині СІЗО: на ньому чути свист і крики.

Низка російських телеграм-каналів і правозахисників повідомила про бунт ув'язнених в СІЗО Москви "Водник". Про це пише Sota, Avtozak, ВЧК ОГПУ.

Як доказ початку бунту в СІЗО публікують аудіозапис з криками людей, зроблений, як стверджується, у виправній установі.

"Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло про бунт ув'язнених у московському СІЗО "Водник". Аудіозапис зроблено там щойно. Зараз до бунту підключається Бутирка", - йдеться у повідомленні.

У "Воднику" утримують політика Володимира Кара-Мурзу, а також фігурантів справи "Весни" Валентина Хорошеніна і Євгена Затєєва.

У Федеральній службі виконання покарань РФ заявили, що інформація про бунти в двох СІЗО Москви не відповідає дійсності.

Як Пригожин вербував "зеків" на війну проти України

Раніше ПВК "Вагнера", що організувала заколот у РФ, набирала бійців на український фронт з числа ув'язнених російських колоній. Потім цим почали займатися офіційні структури Міноборони РФ.

Власник приватної військової компанії "Ліга"(раніше ПВК" Вагнера") Євген Пригожин особисто вербував ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду і помилування.

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